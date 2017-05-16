Число жертв взрыва на пороховом заводе в Китае возросло до 5 человек

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв взрыва на пороховом заводе в Китае возросло до пяти человек, сообщили во вторник власти провинции Хунань, где произошел инцидент.

Взрыв произошел около 14.00 по местному времени (9.00 мск) в уезде Линьли провинции Хунань, его причина до сих пор остается неизвестной. Ранее сообщалось о троих погибших и двух пропавших без вести. Один человек получил ранения, он находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

По данным агентства Синьхуа, еще два тела были извлечены из-под обломков разрушенного здания около 19.00 по местному времени (14.00 мск).

Агентство отмечает, что завод принадлежит компании Mintai Black Dynamite Limited Liability Company. Представитель компании находится на допросе в полицейском участке, расследование продолжается.