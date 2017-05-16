Цискаридзе заявил, что ему смешно слышать о запрете въезда на Украину

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Известный артист балета, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе заявил РИА Новости, что ему смешно слышать о возможности запрета въезда на Украину за несогласованное с Киевом посещение Крыма, поскольку он не политик, а артист.

Ранее российский певец Леонид Агутин и артист балета Николай Цискаридзе внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма. Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Мне странно это даже обсуждать. Мне давно все стало ясно: после того, как три года назад я был с большой делегацией в Крыму, и только обо мне писали тогда на Западе – как я посмел поехать в Крым? Но я не политик, я артист, чиновник, я с утра до вечера занят работой, и давным-давно не читаю газет, не смотрю ТВ, не слушаю радио. Какое я к этому имею отношение? И поэтому, когда я слышу такие вещи, мне просто смешно", — сказал Цискаридзе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР. Также опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и другие.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".