В Крыму считают новый санкционный список Украины рекламой полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Новый украинский санкционный список, куда в том числе попали крымские санатории и туристические объекты, станет дополнительной рекламой и вкладом в развитие санаторно-курортного комплекса республики, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В списке в том числе ряд крымских санаториев, детский оздоровительный центр, Крымская железная дорога, аэропорт "Симферополь", Керченская паромная переправа, Никитский ботанический сад, крымские морские порты, Крымский природный заповедник.

"Это все дополнительная реклама крымским туристическим объектам. Мы к этому относимся именно так. Президент Украины напоминает, что у нас есть паромная переправа, санатории, заповедники, аэропорт. Будем считать, что это его вклад в развитие санаторно-курортного комплекса российского Крыма", — сказал РИА Новости Черняк.

При этом он подчеркнул, что в Крыму уже давно никто не относится серьезно к санкциям со стороны украинских властей, понимая ущербность принятых решений.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".