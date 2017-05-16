Фонд госимущества Украины хочет вернуть "Укртелеком" в госсобственность

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Фонд государственного имущества Украины подал в суд иск о расторжении договора о продаже крупнейшего в стране оператора фиксированной связи "Укртелеком", который сейчас принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, сообщает пресс-служба фонда во вторник.

"Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривен", — говорится в сообщении фонда во вторник.

Сообщается, что основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", который был заключен между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и концепции послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора.

Фонд напоминает, что на приватизационном конкурсе в 2011 году было продано 92,791% уставного капитала ОАО "Укртелеком".