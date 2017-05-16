Украина продолжит транслировать санкционные нравы, считает журналист Фадеев

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинские власти и дальше будут транслировать санкционные нравы, считает главный редактор журнала "Эксперт", телеведущий и общественный деятель Валерий Фадеев, который находится под санкциями Украины.

"Я был в этом списке, поэтому ничего удивительного нет. Я там появился довольно давно. И поскольку украинские власти — самые европейские в Европе, видимо, такие нравы будут транслироваться дальше. Я хочу заметить, что я попал в список за статью в журнале "Эксперт" — это частная компания, никакого отношения не имеющая к государственным структурам. И выглядит это довольно дико", — сказал Фадеев РИА Новости.

Фадеев также напомнил, что в санкционный список Украины попал и главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин, что, по мнению журналиста, является "идиотизмом", так как Лейбин является гражданином Украины.

"Таким образом, власть в Киеве принимает решение не пускать в свою страну своего собственного гражданина", — сказал Фадеев.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.