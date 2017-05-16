В Международной федерации журналистов отреагировали на новые санкции Киева

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Александр Шишло. В Международной федерации журналистов (МФЖ) назвали нарушением свободы СМИ новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов — Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте и Mail.ru.

"Ранее мы уже неоднократно осуждали нарушения и ограничения свободы СМИ на Украине. Что касается этих новых нарушений, мы сначала должны их проанализировать. При этом наша принципиальная позиция состоит в том, что в любом случае цензура не является надлежащей реакцией", — сказал собеседник агентства.

МФЖ представляет более 600 тысяч журналистов из 140 стран.