Украина на год продлила санкции против крупнейших авиакомпаний России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинские власти продлили санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, среди них "Аэрофлот", "Сибирь", "Глобус, "Россия", следует из санкционного перечня на сайте украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В санкционном списке авиакомпаний – грузовая "Атран", "ВИМ-Авиа", "Газпром авиа", "Уральские авиалинии". Ограничительные меры против перевозчиков введены сроком на один год.

Ограничения касаются "частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", указано в документе.

Российские перевозчики уже подпадали под действие киевских ограничительных мер: Украина в сентябре 2015 года ввела санкции против ряда российских физических и юридических лиц, затем продлевала их. Также с 25 октября 2015 года действует запрет на полеты на Украину российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ российская сторона как "зеркальную меру" ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.