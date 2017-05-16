В Косово избирателей на полмиллиона больше, чем населения, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Списки избирателей самопровозглашенной республики Косово насчитывают 1,9 миллиона человек, в то время как по официальной статистике Приштины население края не дотягивает до отметки 1,8 миллиона, сообщает новостной портал Kossev.

Косовский парламент 10 мая вынес вотум недоверия правительству, был распущен, и на следующий день президент непризнанного государства Хашим Тачи назначил проведение досрочных парламентских выборов на 11 июня. Оппозиционные партии, в первую очередь радикальное косовско-албанское движение "Самоопределение", утверждают, что в избирательных списках на 615 тысяч человек больше, чем косовских граждан, располагающих правом голоса.

"Этот вопрос поднимают на всех выборах, но в списки включаются все избиратели, которые зарегистрированы в актах гражданского состояния, так как мы получаем данные из документов ЗАГС о рождении. Вся диаспора за рубежом и все, кто зарегистрирован, имеют право голоса", — цитирует портал главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Вальдету Дака.

Косовский ЦИК отмечает, что все проживающие за рубежом граждане непризнанного государства могут внести себя в список избирателей до 22 мая.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.