Экс-глава "Яндекс Украина" рассказал о блокировке российских сайтов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Бывший генеральный директор "Яндекс Украина", которая попала под санкции Киева, Сергей Петренко заявил, что выполнить решение властей Украины о блокировании доступа к российским ресурсам практически невозможно, так как не существует единого механизма реализации подобных решений.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

"Учитывая, что на Украине не существует никакой инфраструктуры для блокировки интернет-трафика — то есть нет возможности в одной точке принять обязательное для всех провайдеров решение и проверить его исполнение, — единственным способом обеспечить его выполнение остается ногами обходить провайдеров и требовать. Провайдеров на Украине много. Но вот ведь в чем дело — все эти ресурсы много лет работают по https. То есть способа заблокировать URL нет вообще. Заблокировать можно только IP, и это отдельная задачка для инфраструктуры. Которой, напомню, нет", — написал он в своем блоге на сайте "БлоGнот".