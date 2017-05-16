"Оппозиционный блок" раскритиковал блокировку соцсетей на Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Запрет на доступ к некоторым российским социальным сетям на Украине нарушает базовые права граждан на свободу слова и информации, он должен быть отменен, говорится в заявлении партии "Оппозиционный блок", обнародованном во вторник.
"Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать", — говорится в заявлении партии.
В "Оппозиционном блоке" считают, что запрет на доступ к соцсетям – это не защита национальной безопасности, а "запрет на право людей самим получать информацию".
"Власть боится собственных граждан. Она продолжает политику по взятию под контроль всех средств информации и коммуникации и запрета неконтролируемых", — заявили в "Оппозиционном блоке".