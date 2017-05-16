"Оппозиционный блок" раскритиковал блокировку соцсетей на Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Запрет на доступ к некоторым российским социальным сетям на Украине нарушает базовые права граждан на свободу слова и информации, он должен быть отменен, говорится в заявлении партии "Оппозиционный блок", обнародованном во вторник.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать", — говорится в заявлении партии.

В "Оппозиционном блоке" считают, что запрет на доступ к соцсетям – это не защита национальной безопасности, а "запрет на право людей самим получать информацию".

"Власть боится собственных граждан. Она продолжает политику по взятию под контроль всех средств информации и коммуникации и запрета неконтролируемых", — заявили в "Оппозиционном блоке".