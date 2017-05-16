В Раде напомнили, что для блокировки сайта "желательно" решение суда

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова Виктория Сюмар считает, что для блокирования доступа к интернет-ресурсам нужна доказательная база со стороны Службы безопасности страны, а также желательно решение суда.
"Такие вещи надо делать с тщательно подготовленной доказательной базой. Я бы просила, чтобы СБУ такую доказательную базу для убедительности предоставила. Только такие подходы возможны в данном случае для ограничения интернет-ресурсов", — сказала Сюмар во вторник журналистам, комментируя решение СНБО. Ее слова приводит украинское агентство УНИАН.
На вопрос о технической возможности выполнения такого решения Сюмар отметила, что провайдеры должны закрыть доступ на определенные ресурсы. "В принципе, если есть адекватное сотрудничество с провайдерами, то провайдеры способны это обеспечить", — сказала она.
При этом Сюмар добавила, что у Украины на сегодняшний день нет такого опыта.