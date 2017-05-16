В Раде напомнили, что для блокировки сайта "желательно" решение суда

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова Виктория Сюмар считает, что для блокирования доступа к интернет-ресурсам нужна доказательная база со стороны Службы безопасности страны, а также желательно решение суда.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Такие вещи надо делать с тщательно подготовленной доказательной базой. Я бы просила, чтобы СБУ такую доказательную базу для убедительности предоставила. Только такие подходы возможны в данном случае для ограничения интернет-ресурсов", — сказала Сюмар во вторник журналистам, комментируя решение СНБО. Ее слова приводит украинское агентство УНИАН.

Она подчеркнула, что "должна быть четко выдержана процедура — должна быть доказательная база, где есть нарушения прав человека, где есть непосредственное провоцирование конфликта и пропаганда войны, и желательно, решение суда". Агентство не исключает, что речь идет о необходимости решения суда о блокировании конкретных интернет-ресурсов.

На вопрос о технической возможности выполнения такого решения Сюмар отметила, что провайдеры должны закрыть доступ на определенные ресурсы. "В принципе, если есть адекватное сотрудничество с провайдерами, то провайдеры способны это обеспечить", — сказала она.

При этом Сюмар добавила, что у Украины на сегодняшний день нет такого опыта.