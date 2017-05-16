"Яндекс Украина" пока не комментирует введение Киевом санкций

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Компания "Яндекс Украина", которая попала под санкции украинских властей, пока не комментирует это решение, обещает озвучить позицию позднее, сказали во вторник РИА Новости в компании.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Санкции СНБО также введены в отношении компании "Яндекс" и "Яндекс-Украина".

"Мы в курсе этого указа, но пока не комментируем. Наша позиция будет озвучена позже", — сообщил сотрудник сall-центра.

Согласно указу, ограничительные меры предусматривают блокирование активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет на участие в тендерах государственных компаний, прекращение выдачи лицензий и разрешений на ввоз и вывоз из Украины валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.