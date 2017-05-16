Керн поддержал кандидатуру министра юстиции на пост вице-канцлера Австрии

ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Керн одобрил кандидатуру министра юстиции республики Вольфганга Брандштеттера на посту вице-канцлера республики после отказа занять эту должность главы МИД страны Себастьяна Курца.

"Разумеется, я с удовольствием приму в этом качестве Вольфганга Брандштеттера", — заявил он, выступая в Национальном совете и говоря о должности вице-канцлера.

Также он принял выдвижение на должность главы министерства экономики Харальда Марера, который до этого занимал должность федерального секретаря в ведомстве.

Предполагалось, что в эти дни Брандштеттер будет участвовать в Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Перестановки в кабинете министров понадобились после того, как неделю назад бывший вице-канцлер, министр экономики и лидер Австрийской народной партии и сопредседатель межправительственной комиссии Россия-Австрия Райнхольд Миттерленер заявил о своей отставке.

Ранее канцлер предлагал этот пост новому лидеру "народников", министру иностранных дел и действующему председателю ОБСЕ Курцу, однако тот не выразил желание занять эту должность.

Между тем в стране все равно ожидаются досрочные парламентские выборы, которые, предположительно, пройдут в октябре. С соответствующим предложением о сроке выборов выступили оппозиционные парламентские партии и члены правящей коалиции — социал-демократы и АНП — их поддержали. Точная дата голосования пока не утверждена.