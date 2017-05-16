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В мире

Новый виток санкций: Киев расширил запрет на российские СМИ и соцсети

Сюжет:
Расширение украинских санкций против России (33)
14:4316.05.2017
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© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Украины во вторник расширили список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, а также продлили сроки их действия. Теперь действие ограничительных мер распространяется на 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности, на целый ряд российских СМИ, а также онлайн-сервисы "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru.

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украинцам запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Ограничительные меры против российских физических и юридических лиц были введены Украиной еще в сентябре 2015 года. Разные виды санкций — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины — были введены сроком на один год. Впоследствии список был расширен, санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц.

В апреле правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) вновь расширить список. Соответствующее решение СНБО было передано на утверждение президенту Петру Порошенко, и во вторник на сайте главы государства был опубликован указ, утверждающий новый список. Против юридических лиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц — на один год, три года, пять лет и бессрочно.

В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ и интернет-компаний, а также в стране запретили доступ к российским соцсетям. Кроме того, санкции ввели против ряда российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс им. М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал".

В санкционном списке физических лиц — журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.

СМИ под запретом

В санкционный список вошли крупнейшие российские СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".

Офис интернет-компании Mail.Ru. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Mail.ru: решение Киева ограничить работу соцсетей ударит по украинцам
Под действие санкций попали также ряд крымских СМИ, среди которых информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, Надежда, Любовь" и автономная некоммерческая организация "Редакция телеканала Совета Федерации".

Санкции введены на три года.

Среди санкций в отношении МИА "Россия Сегодня" указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Кроме того, введены персональные санкции в отношении известных российских журналистов. В этот перечень попали и руководители МИА "Россия сегодня" — генеральный директор Дмитрий Киселев и главный редактор Маргарита Симоньян. Согласно решению СНБО, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций". В отношении Симоньян запрещен въезд на Украину сроком на один год.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Пушков увидел в украинских санкциях противоречие европейским конвенциям
В санкционном списке также указана Елена Березовская — бывший руководитель интернет-издания "Украина.ру", санкции против нее продлены на год, предусмотрена блокировка активов и запрет на въезд в страну.

Гендиректору телекомпании "Первый канал" Константину Эрнсту, гендиректору международной сети "Первый канал" Алексею Ефимову, президенту медиа-холдинга "Красная звезда" Алексею Пиманову, главреду журнала "Эксперт" Валерию Фадееву и главреду издания "Взгляд.ру" Алексею Шаравскому запрещен въезд на Украину сроком на год.

Кроме того, введены санкции в отношении Ашота Габрелянова, который согласно опубликованным документам заявлен как генеральный директор телеканала LifeNews, однако он таковым уже не является. В 2016 году телеканал был переименован в Life. Габрелянову запрещен въезд на Украину сроком на один год.

В санкционный список также вошли гендиректор медиахолдинка ВГТРК Олег Добродеев, его первый заместитель Антон Златопольский, заявленные как "ведущая программы "Время" на "Пером канале" Ирада Зейналова" и "редактор газеты "Известия" Александр Потапов". Однако Зейналова с 2016 года работает на телеканале НТВ, а Потапов уже давно возглавляет портал Life.ru, главным редактором "Известий" же является Арсений Оганесян. Также в списке главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, корреспондент телекомпании НТВ Максим Березин, а также журналист информационного агентства RUPTLY Даниил Анисимов.

Генеральный директор НТВ-Плюс Михаил Демин заявил, что введенные Украиной санкции существенного значения для компании не имеют и на финансовых результатах не скажутся.

"Для меня лично то, что Украина последовательно запрещает не только распространение русскоязычного контента, но и площадки для общения на русском языке, включая социальные сети, это очень печальный факт. Честнее было бы запретить русский язык", — сказал он.

На телеканалах РЕН ТВ и "Звезда" воздержались от комментариев.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Кремле напомнили о принципе взаимности в связи с санкциями Киева
Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом обратилась в Совет Европы с просьбой дать публичную оценку блокировке российских интернет-ресурсов и СМИ.

"Со своей стороны мы считаем, что эти действия должны расцениваться на международном уровне как введение цензуры в стране, что недопустимо в современном демократическом государстве… Я также думаю, что нашему дипломатическому корпусу следует поднять вопрос о свободе слова на Украине на ближайшей сессии Генассамблеи ООН", — заявила РИА Новости председатель комиссии Елена Сутормина.

Интернет-компании и соцсети

В список юридических лиц, в отношении которых введены санкции, вошли крупные интернет компании — "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам сервисов Mail.ru.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле прокомментировали расширение Киевом санкций против России
Санкции на три года введены в отношении IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Инталев Украина" (Киев), "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", АО "Аскон", "Софтлайн Груп" и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД".

Также ограничительные меры введены против компаний "Сапран Груп" и "Сапран Украина", "Мастердата" и ее дочерней компании, "Аскон", "ГИСИНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Еврософтпром", "Астерос Украина", "Оптима-Украина", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНГ", "Ай-Теко Проекты", "Летограф ИТ Консалтинг и Услуги", "Доктор Веб" и подразделения на Украине, осталась в списке также "Лаборатория Касперского".

По мнению советника президента РФ, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко, введенные санкции не сильно скажутся на финансовых показателях интернет-компаний.

"Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов — хотя и нам это не удалось — то мы потеряем 12,5% посещаемости (доля посещаемости украинцев в российском интернете — ред.). Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%… Украина не самая богатая страна", — сказал он РИА Новости.

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько назвал решение запретить доступ к российским соцсетям и ресурсам недружественной и бесполезной акцией, "которая призвана продемонстрировать определенное отношение украинского руководства к России".

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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В МИД России назвали санкции Киева проявлением политической цензуры
"Это демонстрирует то, что Украина в действительности не способна вводить реальные санкции против России. Реальные санкции — те, которые относятся к области экономики и финансов, торгово-экономического сотрудничества. Точнее, Украина ввела эти санкции еще раньше, но самый большой ущерб сама же от них и получила. Сам Петр Алексеевич (Порошенко) жаловался на то, что в результате "агрессивного закрытия рынка" сама Украина потеряла 15 миллиарда долларов за год", — заявил Безпалько РИА Новости.

Депутаты, силовики и ученые

В санкционный список вошли также ряд депутатов Госдумы РФ: Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Им запрещен въезд на Украину сроком на один год.

Аналогичная мера применена в отношении члена ОП РФ Максима Григорьева и директора Московского бюро по правам человека, члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александра Брода.

"Это шаг, который еще раз характеризует киевские власти как неспособные к переменам, к развитию демократии, открытости, контакту с правозащитным сообществом. Я расцениваю продление этих санкций как боязнь того, что российские и зарубежные правозащитники будут продолжать вести мониторинг нарушений прав человека на территории Украины, сообщать об этом структурам ООН, Совета Европы, ОБСЕ", — сказал Брод РИА Новости, комментируя действия Киева.

В списке фигурируют начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. В отношении Герасимова Киев сроком на год применил меры по "блокированию активов" и "запрету въезда на территорию Украины".

Люди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина ввела санкции на год против ряда крымских компаний
Кроме того, в список попали министр обороны РФ Сергей Шойгу (остановка финансовых операций), его заместители Анатолий Антонов (блокирование активов, запрет на вывод капитала, запрет на въезд в страну) и Дмитрий Булгаков (остановка финансовых операций, запрет на въезд в страну), главнокомандующий ВВС России Виктор Бондарев (блокирование активов, запрет на вывод капитала, запрет на въезд в страну), главнокомандующий военно-морского флота Российской Федерации Виктор Чирков (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций), командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко (остановка финансовых операций), командующий Южного военного округа Вооруженных сил РФ Александр Галкин (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций) и его заместитель Игорь Турченюк (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций).

Попали в список и заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ Александр Ленцов (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций), бывший командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Сидоров (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций), командующий Воздушно-десантных войск РФ Владимир Шаманов (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций), начальник организационно-мобилизационного управления штаба западного военного округа ВС РФ Сергей Юдин (блокирование активов, запрет на въезд, остановка финансовых операций).

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Киев ввел санкции против европейских политиков и журналистов
В списке также первый замначальника следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов, начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь Андрей Фадюхин, руководитель главного следственного управления СК РФ Александр Щукин.

Ряд судей также попали в список, в частности, судьи Конституционного суда РФ Константин Арановский, Николай Бондарь, Гадис Гаджиев, Юрий Данилов, Людмила Жаркова, Геннадий Жилин, Валерий Зорькин, Сергей Казанцев, Михаил Клеандров, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова и другие. В списке также ряд сотрудников прокуратуры и судов Москвы и Ростовской области.

Украинские власти ввели санкции (преимущественно, запрет на въезд в страну) в отношении ряда российских ученых. В список попали академики РАН Людмила Беспалова, Сергей Глазьев, Виктор Драгавцев, Владимир Захаренко, Валерий Кирюшин, Юрий Лачуга, Владимир Надикта, Виктор Пивоваров, Борис Рунов, Сергей Санин и ряд других ученых.

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