В Кремле пока не готовы рассказать об ответных мерах на санкции Киева

Москва не забывает о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отметив, что пока не готов сказать о возможных ответных мерах России.

"Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в связи с санкциями приняты какие-либо контрмеры.