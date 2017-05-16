Лужков связал запрет на въезд в Грузию со своей недавней поездкой в страну

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что намерение Тбилиси запретить ему въезд в страну вызвано его недавней поездкой в Грузию, а не посещениями Южной Осетии и Абхазии в прошлом.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что Лужков будет внесен в Грузии в "черный список", и въезд в страну ему будет запрещен в связи с посещением им ранее Абхазии и Южной Осетии.

"До моего приезда в Грузию никаких решений они не принимали. В итоге получается, что они меня сделали невъездным в связи с посещением Грузии. Не в связи с посещением Южной Осетии и Абхазии, а в связи с посещением Грузии", — сказал Лужков РИА Новости.

Лужков ездил в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Грузинские СМИ сообщали, что бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

Ранее Лужков несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию, которые Грузия называет оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Москва неоднократно подчеркивала, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.