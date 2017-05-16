Польша отвергла обвинения ЕК в отступлении от принципа верховенства закона

ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Варшава отвергает обвинения Еврокомиссии в отступлении от принципа верховенства закона, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский во вторник в Брюсселе.

Ряд неправительственных организаций, включая Human Rights Watch, Amnesty International и Reporters without Borders ранее во вторник призвали Совет Евросоюза рассмотреть в соответствии с седьмой статьей договора о Европейском союзе возможность применения санкций против Польши за нарушение фундаментальных ценностей ЕС. Если Совет ЕС признает, что Польша нарушила европейские правовые нормы, стране грозит приостановление отдельных прав государства, определенных в учредительных договорах, включая лишение права голоса в Совете ЕС. Исключение из членов ЕС коммунитарными договорами не предусмотрено.

"Польша привязана к принципам правового государства в не меньшей степени, чем Еврокомиссия. Принцип демократического правового государства заключается в польской конституции", — цитирует Шиманьского Польское агентство печати.

"Полемика не касается самого принципа, но его толкования в конкретных условиях польской конституции и политики с 2015 года. Тогда прежнее парламентское большинство пыталось доминировать политически над Конституционным судом, выбрав его судей с нарушением правил о недопустимости таких личностных выборов непосредственно перед выборами", — заявил замглавы МИД.

Он напомнил, что одной из рекомендаций Совета Европы было воздерживаться от таких действий. Шиманьский подчеркнул, что на этом основании польские власти не разделяют мнения Европейской комиссии о наличии в стране "системной угрозы для верховенства закона".

ЕК в декабре 2016 года направила Польше дополнительные рекомендации по урегулированию кризисной ситуации в связи с Конституционным судом страны и дала Варшаве еще два месяца на разрешение поставленных в них вопросов. В феврале этого года МИД Польши ответил на рекомендации Еврокомиссии по вопросу верховенства права в стране, подчеркнув, что политический спор вокруг работы Конституционного суда не может быть поводом для утверждений об угрозе верховенству права. По мнению Варшавы, принятые в последнее время польским парламентом изменения, касающиеся функционирования КС, соответствуют европейским стандартам.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.