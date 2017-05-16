Польша отвергла обвинения ЕК в отступлении от принципа верховенства закона

ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Варшава отвергает обвинения Еврокомиссии в отступлении от принципа верховенства закона, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский во вторник в Брюсселе.
"Польша привязана к принципам правового государства в не меньшей степени, чем Еврокомиссия. Принцип демократического правового государства заключается в польской конституции", — цитирует Шиманьского Польское агентство печати.
"Полемика не касается самого принципа, но его толкования в конкретных условиях польской конституции и политики с 2015 года. Тогда прежнее парламентское большинство пыталось доминировать политически над Конституционным судом, выбрав его судей с нарушением правил о недопустимости таких личностных выборов непосредственно перед выборами", — заявил замглавы МИД.
Он напомнил, что одной из рекомендаций Совета Европы было воздерживаться от таких действий. Шиманьский подчеркнул, что на этом основании польские власти не разделяют мнения Европейской комиссии о наличии в стране "системной угрозы для верховенства закона".
Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.