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Иванов считает, что проект Шелкового пути не ущемляет интересы США

Сюжет:
Форум "Один пояс — один путь" (91)
13:3516.05.2017
(обновлено: 13:36 16.05.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фотоПредседатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Проект экономического пояса Шелкового пути, который обсуждался на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине, не ущемляет интересы США, заявил президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов.

Президент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter/Pool
Си Цзиньпин оценил пользу проекта "Один пояс-один путь" для стран-участниц

В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", на котором обсуждался проект экономического пояса Шелкового пути и перспективы его сопряжения с Евразийским экономическим союзом. В форуме участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

"Мы всегда подчеркивали, независимо от этого проекта или другого проекта, что российско-китайское партнерство не направлено против какой-либо третьей страны. Мы как раз хотим продемонстрировать, что мы вырабатываем такую культуру политических отношений, которая могла бы быть приемлема для любых других государств", — сказал Иванов в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

По его словам, "нет никаких оснований в Вашингтоне беспокоиться по поводу хоть одного из этих проектов". "Ни один из этих проектов не ущемляет интересы Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Как указал Иванов, цель проекта заключается в том, чтобы создать основу для сотрудничества государств. "Никому сотрудничество не навязывается. Это открытая площадка. И страны приходят для того, чтобы, сотрудничая, параллельно, возможно, решать и другие вопросы", — отметил экс-глава МИД. Иванов выразил уверенность, что "через такое сотрудничество будет расти взаимопонимание". "Никто ни коим образом в реализации транспортных или иных маршрутов не намерен покушаться на территориальную целостность или национальные интересы каких-либо государств", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке после российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Форум обреченных на выигрыш. Послесловие к Пекину

В свою очередь директор Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Сергей Лузянин заявил, что для безопасности форум "Один пояс — один путь" "может стать дополнительным коллективным институтом как совещание по взаимодействию о мерах доверия в Азии". "Никого никто веревкой силой не тащит в этот проект. Этот проект добровольно экономический", — сказал эксперт.

"Формирование этого форума означает новый стимул для укрепления евразийской региональной безопасности, а с другой стороны — это означает, что идет стимулирование в рамках Евразии и сопредельных территорий открытости экономик, развитие глобализации на основе транспарентности, взаимовыгодности и сопряжения стратегии развития", — заявил политолог.

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