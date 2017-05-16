Иванов считает, что проект Шелкового пути не ущемляет интересы США

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Проект экономического пояса Шелкового пути, который обсуждался на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине, не ущемляет интересы США, заявил президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов.

В Пекине 14-15 мая проходил форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", на котором обсуждался проект экономического пояса Шелкового пути и перспективы его сопряжения с Евразийским экономическим союзом. В форуме участвовали президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

"Мы всегда подчеркивали, независимо от этого проекта или другого проекта, что российско-китайское партнерство не направлено против какой-либо третьей страны. Мы как раз хотим продемонстрировать, что мы вырабатываем такую культуру политических отношений, которая могла бы быть приемлема для любых других государств", — сказал Иванов в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

По его словам, "нет никаких оснований в Вашингтоне беспокоиться по поводу хоть одного из этих проектов". "Ни один из этих проектов не ущемляет интересы Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Как указал Иванов, цель проекта заключается в том, чтобы создать основу для сотрудничества государств. "Никому сотрудничество не навязывается. Это открытая площадка. И страны приходят для того, чтобы, сотрудничая, параллельно, возможно, решать и другие вопросы", — отметил экс-глава МИД. Иванов выразил уверенность, что "через такое сотрудничество будет расти взаимопонимание". "Никто ни коим образом в реализации транспортных или иных маршрутов не намерен покушаться на территориальную целостность или национальные интересы каких-либо государств", — подчеркнул он.

В свою очередь директор Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Сергей Лузянин заявил, что для безопасности форум "Один пояс — один путь" "может стать дополнительным коллективным институтом как совещание по взаимодействию о мерах доверия в Азии". "Никого никто веревкой силой не тащит в этот проект. Этот проект добровольно экономический", — сказал эксперт.

"Формирование этого форума означает новый стимул для укрепления евразийской региональной безопасности, а с другой стороны — это означает, что идет стимулирование в рамках Евразии и сопредельных территорий открытости экономик, развитие глобализации на основе транспарентности, взаимовыгодности и сопряжения стратегии развития", — заявил политолог.