Кобзон заявил, что и без санкций не поехал бы на Украину

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что и без продления санкций в его адрес со стороны Киева, он бы не поехал в "русофобскую Украину".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Продлены сроки действия санкций в отношении ряда депутатов Госдумы РФ, в частности, Кобзона.

"Плевать мы хотели на Порошенко. Даже если бы не было санкций, в эту буйную, русофобскую Украину — мою родину — я и ехать не хотел", — заявил Кобзон РИА Новости.