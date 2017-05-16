Неконструктивная традиция: в СЖР отреагировали на санкции Киева

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введение Украиной санкций против российских журналистов и СМИ не имеет ничего общего с европейскими демократическими принципами и является попыткой "узурпировать право граждан на получение альтернативной информации", считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в стране запретили соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Под санкции сроком на три года попал и ряд российских СМИ, в том числе федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов.

"Введение очередных санкций против российских журналистов и СМИ со стороны нынешних киевских властей уже становится печальной и неконструктивной традицией. Это продолжение попыток монополизировать, узурпировать право граждан на получение альтернативной информации о событиях, происходящих в наших странах. Это действия, не имеющие ничего общего с европейскими демократическими принципами, в приверженности которым столь часто клянутся нынешние украинские правители", — сказал РИА Новости Шафир.

Экономические санкции, включая арест имущества, остановку выполнения финансовых обязательств и прочие нюансы, по его словами, "идут вразрез с международными нормами и могут стать поводом для судебных разбирательств".

"Попытки заткнуть СМИ рот, а гражданам – глаза и уши могут продолжаться долго, но не бесконечно. Абсурдность и неправомерность подобных шагов очевидны для всех, в том числе и для граждан Украины, понимающих, что "охота на ведьм", развязанная в отношении российских журналистов, никоим образом не решает растущих экономических проблем внутри страны", — подчеркнул секретарь СЖР.