Неконструктивная традиция: в СЖР отреагировали на санкции Киева

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введение Украиной санкций против российских журналистов и СМИ не имеет ничего общего с европейскими демократическими принципами и является попыткой "узурпировать право граждан на получение альтернативной информации", считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.
"Введение очередных санкций против российских журналистов и СМИ со стороны нынешних киевских властей уже становится печальной и неконструктивной традицией. Это продолжение попыток монополизировать, узурпировать право граждан на получение альтернативной информации о событиях, происходящих в наших странах. Это действия, не имеющие ничего общего с европейскими демократическими принципами, в приверженности которым столь часто клянутся нынешние украинские правители", — сказал РИА Новости Шафир.
"Попытки заткнуть СМИ рот, а гражданам – глаза и уши могут продолжаться долго, но не бесконечно. Абсурдность и неправомерность подобных шагов очевидны для всех, в том числе и для граждан Украины, понимающих, что "охота на ведьм", развязанная в отношении российских журналистов, никоим образом не решает растущих экономических проблем внутри страны", — подчеркнул секретарь СЖР.