Посол Польши в Киеве считает, что конфликт в Донбассе без США не решить

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что "без США просто невозможно навести порядок в Европе", потому и о решении конфликта в Донбассе нужно думать "совместно с партнёрами из США" и стран, граничащих с Украиной.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

"Без США просто невозможно сделать какой-то порядок в Европе. Мы помним балканскую войну — без США Европа не смогла решить проблемы войны. Есть такая мысль, что нам нужно совместно с партнёрами из США думать о решении проблемы войны в Украине", — сказал Пекло журналистам во вторник.

Также он подчеркнул, что решить конфликт на Украине невозможно и без соседей страны, в частности, Польши.