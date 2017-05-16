Посол Польши в Киеве считает, что конфликт в Донбассе без США не решить

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что "без США просто невозможно навести порядок в Европе", потому и о решении конфликта в Донбассе нужно думать "совместно с партнёрами из США" и стран, граничащих с Украиной.
"Без США просто невозможно сделать какой-то порядок в Европе. Мы помним балканскую войну — без США Европа не смогла решить проблемы войны. Есть такая мысль, что нам нужно совместно с партнёрами из США думать о решении проблемы войны в Украине", — сказал Пекло журналистам во вторник.
Также он подчеркнул, что решить конфликт на Украине невозможно и без соседей страны, в частности, Польши.