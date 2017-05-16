Посол Польши на Украине заявил об отсутствии конфронтации двух стран

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Посол Польши на Украине Ян Пекло считает, что антиукраинские и антипольские инциденты в двух странах не ведут к конфронтации между ними.

Ранее Украинский институт национальной памяти сообщил, что 15 украинских памятников были разрушены или осквернены в Польше на протяжении трех последних лет, на Украине — четыре польских памятника.

"Влияют, понятно, не позитивно, но не так, чтобы был конфликт или конфронтация. Мы бы хотели это все решить нормально", — сказал Пекло журналистам во вторник, в целом позитивно оценив отношения Киева и Варшавы.

В конце апреля директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник украинским националистам демонтировали на кладбище вблизи польского Перемышля. МИД Украины заявил, что возмущен разрушением памятника и намерен обратиться за разъяснениями к польской стороне. В министерстве культуры Польши заявили, что демонтаж памятника произведен законно.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.