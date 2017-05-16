Китай и Филиппины проведут первые консультации по Южно-Китайскому морю

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Филиппины проведут первую встречу в рамках механизма консультаций относительно территориального спора по Южно-Китайскому морю, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай и Филиппины 19 мая проведут первую встречу в рамках механизма двусторонних консультаций по спору вокруг Южно-Китайского моря", — сообщила она на брифинге.

В переговорах от китайской стороны примет участие замглавы МИД КНР Лю Чжэньминь, от филиппинской — посол Филиппин в Китае Хосе Сантьяго Романа. Встреча состоится в городе Гуйян провинции Гуйчжоу.

"Стороны проведут дружественный диалог и консультации по вопросу Южно-Китайского моря. Китайская сторона преисполнена ожиданием этой встречи", — сказала Хуа Чуньин.

Она выразила надежду на то, что стороны смогут посредством диалога конструктивным образом решить существующие разногласия и продвинуть практическое сотрудничество "на море", а также постоянно создавать условия для окончательного решения существующего спора.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.