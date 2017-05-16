Медведев выразил надежду на развитие отношений с Францией

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в поздравлении новому премьеру Франции Эдуару Филиппу выразил надежду на поступательное развитие российско-французских отношений, сообщается на сайте кабмина.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать поступательному развитию российско-французских отношений. Убеждён, что расширение торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и других областях отвечают долгосрочным интересам наших стран", — говорится в тексте телеграммы.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".