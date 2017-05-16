Медведев выразил надежду на развитие отношений с Францией

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в поздравлении новому премьеру Франции Эдуару Филиппу выразил надежду на поступательное развитие российско-французских отношений, сообщается на сайте кабмина.
Новый президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".