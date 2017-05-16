В Раде призвали лишить неприкосновенности лидера "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Заместитель фракции "Народный фронт" в украинском парламенте Юрий Береза призвал генпрокурора страны Юрия Луценко подать в Верховную раду представление на лишение депутатской неприкосновенности одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула за якобы организацию провокаций в Днепре (бывший Днепропетровск) 9 мая.

"Я обращаюсь к генпрокурору о том, чтобы он внес в наш зал предоставление и лишил депутатской неприкосновенности организатора массовых беспорядков в Днепре Вилкула", — сказал Береза, выступая с трибуны парламента во вторник.

Согласно украинскому законодательству, парламент по представлению генпрокурора может лишить депутата неприкосновенности, для этого необходимо 226 голосов парламентариев.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Вилкул, который выступил организатором марша Победы — аналога акции "Бессмертный полк" в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.