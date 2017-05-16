В Австралии рассматривают возможность запрета ноутбуков на некоторых рейсах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что правительство рассматривает возможность введения запрета на провоз ноутбуков и планшетов в салоне самолета на некоторых международных рейсах, сообщает издание Sydney Morning Herald.

По данным газеты, Тернбулл, отвечая на вопрос журналистов о возможности запрета, заявил, что правительство "тщательно изучает" данную идею.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, любые заявления (относительно запрета — ред.) будут сделаны министром транспорта, когда придет время", — цитирует издание слова главы австралийского правительства.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран.