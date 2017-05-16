Агутин и Цискаридзе попали в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский певец Леонид Агутин и артист балета Николай Цискаридзе внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как сообщается на сайте, российские артисты попали в черный список за якобы "незаконное пересечение государственной границы Украины".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, где обнародуются данные граждан, которых руководство интернет-ресурса считает "изменниками родины". Так, в базу "Миротворца" попали списки имен журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР. Также опубликованы данные певицы Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, Михаила Боярского, Кати Лель, Дианы Гурцкой, Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, и другие.