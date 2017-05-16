Взрыв в Бангкоке произошел из-за возросшего давления газа в неоновом щите

БАНГКОК, 16 мая — РИА Новости. Взрыв в историческом центре Бангкока, из-за которого в понедельник вечером две гражданки Таиланда получили легкие ранения, произошел в результате резкого скачка давления газа в пластиковом трубопроводе неонового рекламного щита, установленного у Национального театра Таиланда, заявил на пресс-брифинге во вторник премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.

Пресс-брифинг премьера транслировался в выпуске новостей правительственного "телевизионного пула", который демонстрировался одновременно всеми телеканалами Таиланда.

"Полиция уже разобралась. Это не была попытка какой-то группы дестабилизировать обстановку, это была техническая неисправность", — заявил премьер.

В пояснение слов премьера ведущие новостей "телевизионного пула" привели заключение полицейских экспертов, в котором говорится, что взрыв произошел в результате скачка давления в системе трубопровода, обслуживающего неоновый рекламный щит, установленный у Национального музея.

Взрыв произошел около 20.30 в понедельник (16.30 мск) у здания театра, расположенного в непосредственной близости от главной площади города ("Санам Луанг"), обеим женщинам, получившим легкие ранения в результате попадания осколков взорвавшейся пластиковой трубы, немедленно оказали помощь в медицинском пункте находящейся неподалеку воинской части.