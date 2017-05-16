Депутат Рады обвинил генпрокурора в сговоре с "Оппозиционным блоком"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор Юрий Луценко вступил в сговор с руководством парламентской фракции "Оппозиционный блок" и якобы уничтожает уголовные дела против лидера фракции Юрия Бойко.

"В моем распоряжении есть документ, который называется "Представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Бойко Юрия Анатольевича". Этот документ был подготовлен в июле 2015 года… Речь идет об аферах (украинского бизнесмена) Сергея Курченко во времена президентства (Виктора) Януковича… Луценко проигнорировал это представление (на привлечение к ответственности – ред.)… Очевидно, существует коррупционный сговор на уровне генерального прокурора и руководства "Оппозиционного блока", — заявил Лещенко во вторник на пресс-конференции.

По его словам, это представление на привлечение Бойко к уголовной ответственности подготовлено в рамках дела о махинациях с газом, которое было возбуждено 13 февраля 2013 года. Лещенко заявил, что Бойко якобы содействовал Курченко в незаконной скупке газа, что нанесло государству убыток в размере 5,7 миллиарда долларов.

Лещенко также считает, что к сговору причастна и администрация президента Украины.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.