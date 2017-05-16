Дутерте заявил о желании Турции и Монголии присоединиться к АСЕАН

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лидеры Турции и Монголии сообщили ему о желании присоединиться к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и он намерен поддержать эту инициативу, сообщает агентство Франс Пресс.

Дутерте встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом на полях форума по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине. По его словам, во время встреч лидеры страны сообщили о своем желании присоединиться к организации.

"Они хотят присоединиться к АСЕАН, и так как я сейчас председатель, то есть Филиппины, они хотели, чтобы я поддержал их вступление, и я сказал: "Да, почему нет", — сообщил президент журналистам в Филиппинах.

По словам Дутерте, государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, с которой он также встречался в Китае, указала ему на географическое положение Турции и Монголии, однако президент Филиппин заявил, что, по его мнению, их можно причислить к региону, страны которого представлены в АСЕАН.

При этом, как заявили агентству в секретариате АСЕАН в Джакарте, Турция и Монголия "никогда не подавали заявку" на вступление в организацию. "Это вопрос никогда не становился предметом обсуждения в АСЕАН", — сказал представитель секретариата Ли Юн Юн (Lee Yoong Yoong).

В АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как ожидается, 26-29 апреля в Маниле (Филиппины) состоится тридцатый саммит стран АСЕАН.