НПО призвали рассмотреть возможность лишения Польши голоса в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Ряд неправительственных организаций, включая Human Rights Watch, Amnesty International и Reporters without Borders призвали Совет Евросоюза рассмотреть в соответствии с седьмой статьей договора о Европейском союзе возможность применения санкций против Польши за нарушение фундаментальных ценностей ЕС.

Если Совет ЕС признает, что Польша нарушила европейские правовые нормы, стране грозит приостановление отдельных прав государства, определенных в учредительных договорах, включая лишение права голоса в Совете ЕС. Исключение из членов ЕС коммунитарными договорами не предусмотрено.

"Мы настоятельно рекомендуем вам прибегнуть к процедуре, изложенной в статье седьмой договора о ЕС, и обеспечить уважение Польшей принципов, на которых основан Евросоюз", — говорится в коллективном письме НПО в адрес Совета ЕС по общим делам, заседание которого проводится во вторник в Брюсселе.

Польское правительство продолжает следовать "по пути подрыва верховенства права, усиления контроля над СМИ и сворачивания защиты прав человека", говорится в послании, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

В марте первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратится к Совету ЕС с просьбой рассмотреть и дать оценку ситуации с верховенством права в Польше. По словам Тиммерманса, продолжающийся более одного года диалог с правительством Польши не позволил изменить ситуацию, а польское правительство, напротив, активизировало нападки на Еврокомиссию и ее представителей, ужесточив свою позицию.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

ЕК в декабре 2016 года решила направить Польше дополнительные рекомендации по урегулированию кризисной ситуации в связи с Конституционным судом страны и дала Варшаве еще два месяца на разрешение поставленных в них вопросов. В феврале этого года МИД Польши ответил на рекомендации Еврокомиссии по вопросу верховенства права в стране, подчеркнув, что политический спор вокруг работы Конституционного суда не может быть поводом для утверждений об угрозе верховенству права. По мнению Варшавы, принятые в последнее время польским парламентом изменения, касающиеся функционирования КС, соответствуют европейским стандартам.