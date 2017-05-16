Венецианская комиссия готова к диалогу с Россией по закону о выборах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы готова к взаимодействию с российской стороной в области избирательного законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава комиссии Джанни Букиккио.

Он напомнил, что "в 2012 году Венецианская комиссия приняла Постановление о Федеральном законе "О выборах депутатов Государственной Думы" по просьбе главы Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)". Глава комиссии отметил, что "не было никаких реальных последующих мер в связи с этим мнением". Он не пояснил, о каких именно мерах идёт речь, добавив, что "Венецианская комиссия всегда готова ответить на любые запросы российских властей относительно избирательного законодательства".

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным экспертным органом по конституционному праву, созданным при Совете Европы в 1990 году.