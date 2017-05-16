В "Самопомощи" заявляют о нападении на депутата Николаевского горсовета

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Нападение совершено на депутата Николаевского городского совета от фракции "Самопомощь" Вячеслава Апанасенко, заявил его коллега, депутат Николаевского городского совета от украинской партии "Самопомощь" Федор Панченко.

"Вечером 15 мая было совершено дерзкое нападение на депутата Николаевского городского совета от фракции "Объединение "Самопомощь" Вячеслава Апанасенко. Меньше недели назад Вячеслав заявлял, что на него как на депутата городского совета оказывается давление. Девятого мая неизвестные облили бензином фасад ресторана, о чем были оповещены правоохранительные органы. Это не первый случай нападения на депутата городского совета, занимающего принципиальную позицию по вопросам развития города", — написал Панченко на своей странице в Facebook

Подробности нападения он не приводит.

Панченко добавил, что его фракция требует от руководства правоохранительных органов города взять под личный контроль расследование инцидента "и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков".