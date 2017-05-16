В Лондоне на несколько часов задержали экипаж пакистанского самолета

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Великобритании на несколько часов задержали 14 членов экипажа пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA), прибывших в Лондон из Исламабада, сообщает пакистанская газета Dawn.
"Нас не проинформировали о том, почему экипаж был задержан", — сказал он.
Как сообщает телеканал Geo News, полиция провела задержания и обыск в связи с информацией о возможных угрозах безопасности. По данным источников телеканала, во время обыска самолета власти не обнаружили ничего, что могло бы представлять опасность. Британские власти заявили, что расследование в отношении членов экипажа продолжается, у них изъяты паспорта.
Как ожидается, самолет авиакомпании с другим экипажем вылетит из Лондона в пакистанский город Лахор во вторник утром.