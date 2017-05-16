В Лондоне на несколько часов задержали экипаж пакистанского самолета

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Великобритании на несколько часов задержали 14 членов экипажа пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA), прибывших в Лондон из Исламабада, сообщает пакистанская газета Dawn.

Инцидент произошел в понедельник вечером, однако СМИ распространили информацию о нем на следующий день. По данным издания, самолет прибыл в лондонский аэропорт Хитроу в 14.50 по местному времени (16.50) понедельника. После того, как пассажиры покинули борт воздушного судна, британские власти задержали экипаж самолета и провели на борту обыск. Как заявил представитель перевозчика Машуд Таджвар (Mashhood Tajwar), через два часа члены экипажа были отпущены.

"Нас не проинформировали о том, почему экипаж был задержан", — сказал он.

Как сообщает телеканал Geo News, полиция провела задержания и обыск в связи с информацией о возможных угрозах безопасности. По данным источников телеканала, во время обыска самолета власти не обнаружили ничего, что могло бы представлять опасность. Британские власти заявили, что расследование в отношении членов экипажа продолжается, у них изъяты паспорта.

Как ожидается, самолет авиакомпании с другим экипажем вылетит из Лондона в пакистанский город Лахор во вторник утром.