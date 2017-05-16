Американский авианосец "Рональд Рейган" вышел на испытания у берегов Японии

Авианосец ВМС США Рональд Рейган на базе ВМС Йокосука к югу от Токио, 15 мая 2017

Авианосец ВМС США Рональд Рейган на базе ВМС Йокосука к югу от Токио, 15 мая 2017

ТОКИО, 16 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" вышел во вторник с военно-морской базы Йокосука на длительные морские испытания в акватории вокруг Японии, сообщает агентство Киодо.

Согласно первоначальному плану, авианосец должен был покинуть порт еще в понедельник, однако из-за технической неполадки начало испытаний пришлось отложить.

Текущий выход в море стал уже вторым с ноября 2016 года, когда корабль встал на плановое техническое обслуживание в японском порту, который является для него главной базой. Первый выход состоялся 8 мая.

Точный район и сроки проведения испытаний в сообщении не уточняются.

"Рональд Рейган" — флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука. Он способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".