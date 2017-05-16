СМИ: в Израиле обнаружили новый тип вируса-вымогателя и нейтрализовали его

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (72)

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Израильская компания Check Point Software Technologies, работающая в сфере IT-безопасности, обнаружила новую версию вируса WannaCry и нейтрализовала ее, передает агентство Рейтер.

Сотрудница фирмы Майя Хоровиц заявила, что компания обнаружила новый вид вируса в понедельник днем, вирус заражал один компьютер в секунду.

Фирме удалось остановить распространение вируса при помощи установки сервера, который запустил домен-выключатель, встроенный в код вируса. "Выключатель" не позволил вирусу шифровать данные на зараженных компьютерах и распространяться на другие компьютеры.

Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Распространение вируса остановил британский специалист по кибербезопасности при помощи домена, который он приобрел за десять долларов.