Мигрант из Гватемалы сам попросил власти США о депортации

МЕХИКО, 16 мая – РИА Новости. Гватемалец Сесар Санчес сам обратился к властям США с просьбой о депортации по телефону "911", что вызвало немалое удивление сотрудников службы экстренной помощи.

Портал Prensa Libre приводит запись телефонного звонка Санчеса на "горячую линию". На вопрос, что случилось, мигрант просит депортировать его на родину. "Я плохо себя чувствую, это не чрезвычайное происшествие, просто хочу, чтобы меня депортировали", — сообщил он сотрудникам службы спасения округа Коллиер во Флориде.

В итоге гватемалец был задержан полицией за неподобающее использование телефона службы спасения. Ему присудили выплату залога в 2 тысячи долларов, а затем он должен быть передан миграционным властям, которые решат его дальнейшую судьбу и проверят законность пребывания в США.