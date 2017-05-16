В Бразилии из квартиры чиновника унесли майку с подписью футболиста

МЕХИКО, 16 мая – РИА Новости. Неизвестные обокрали квартиру губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Луиса Фернанду Пезау, среди прочего из нее унесли майку, подписанную известным футболистом.

Как сообщает канал Globo, сейчас часть вещей уже найдена, а преступники установлены. Кража произошла в состоятельном районе Леблон в южной части города Рио-де-Жанейро.

Сам Пезау больше всего переживает из-за исчезновения майки футбольного клуба "Ботафого", подписанной известным в прошлом футболистом Карлосом Альберто Торресом.

Торрес был чемпионом мира 1970 года в составе сборной Бразилии и капитаном сборной на чемпионате в Мексике. Вошел в символическую сборную мира по футболу XX века.

Это не первая кража из квартиры губернатора. В 2012 году воры также вынесли все ценные предметы из тех же апартаментов, правда, тогда Пезау еще не возглавлял правительство штата.