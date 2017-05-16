Латвийские таможенники угрожают забастовкой из-за пенсий

РИГА, 16 мая – РИА Новости. Латвийские таможенники потребовали у властей республики принять к 2018 году закон о пенсии по выслуге лет для чиновников таможенных учреждений со спецзваниями и выделить на его исполнение 3,3 миллиона евро, в противном случае они угрожают забастовкой, сообщил в понедельник Латвийский профсоюз работников госучреждений, самоуправлений, предприятий и финансов.

Соответствующая петиция была подписана таможенниками и таможенными полицейскими, всего 941 человеком. Документ направлен премьер-министру Латвии Марису Кучинскису, комиссиям Сейма по социальным делам и труду и по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и гендиректору Службы государственных доходов Илзе Цируле.

В петиции говорится, что еще 13 лет назад власти начали согласовывать законопроект о пенсии по выслуге лет. Последняя версия законопроекта предусматривала, что он вступит в силу с 2018 года. Однако закон до сих пор не принят.

Таможенники просят обеспечить дальнейшее продвижение законопроекта и выделить на его выполнение из государственного бюджета 2018 года 3,3 миллиона евро. Если закон не вступит в силу с 2018 года, профсоюз таможенников готов организовать забастовку, говорится в петиции.