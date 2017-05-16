СМИ: Испания присоединилась к интеграционному подразделению НАТО в Латвии

РИГА, 16 мая – РИА Новости. Испания стала 12 страной, официально подтвердившей свое участие в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО, сообщает в понедельник интернет-портал Delfi со ссылкой на советника командира подразделения по связям с общественностью Анда Бергмане.

"Присоединение к этому подразделению позволит усовершенствовать сотрудничество между Испанией и Латвией как принимающей страной и будет способствовать интеграции испанских военнослужащих в возглавляемую Канадой боевую группу и бригаду сухопутных сил", — сообщила Бергамане.

Как сообшает Delfi, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано 1 сентября 2015 года, его главная задача — координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии. В подразделении представлены 12 стран-участниц: Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США и Испания.