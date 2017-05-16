В сети появилось видео конфликта между соратниками Яроша и таксистом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент конфликта между таксистом и соратниками лидера движения "ДИЯ", экс-главы "Правого сектора"* Дмитрия Яроша в городе Каменском (бывший Днепродзержинск).

На записи видно, как один из мужчин избивает другого битой. Кроме того, слышны звуки выстрелов. После этого к месту происшествия сбегаются несколько человек и начинают бить одного из участников конфликта ногами. Второй — мужчина с битой — в это время падает на землю.

Ранее сообщалось, что в Каменском двое пассажиров напали на таксиста, который отказался ответить им на приветствие "Слава Украине!" (ответ: "Героям слава!". — Прим. ред.). Мужчины разозлились и сначала ударили водителя, пока он отсчитывал сдачу, а затем начали бить по автомобилю. Один из них прострелил водителю обе ноги.

По версии СМИ, нападавшими были члены "Правого сектора", однако лидер Каменского отделения организации заявил, что один из задержанных не имеет к ней отношения, а является членом движения "ДИЯ" и телохранителем Яроша. Второй злоумышленник — участник спецоперации украинских силовиков в Донбассе в составе добровольческих батальонов.

*Запрещенная в России организация