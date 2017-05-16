В сети появилось видео конфликта между соратниками Яроша и таксистом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент конфликта между таксистом и соратниками лидера движения "ДИЯ", экс-главы "Правого сектора"* Дмитрия Яроша в городе Каменском (бывший Днепродзержинск).
На записи видно, как один из мужчин избивает другого битой. Кроме того, слышны звуки выстрелов. После этого к месту происшествия сбегаются несколько человек и начинают бить одного из участников конфликта ногами. Второй — мужчина с битой — в это время падает на землю.
По версии СМИ, нападавшими были члены "Правого сектора", однако лидер Каменского отделения организации заявил, что один из задержанных не имеет к ней отношения, а является членом движения "ДИЯ" и телохранителем Яроша. Второй злоумышленник — участник спецоперации украинских силовиков в Донбассе в составе добровольческих батальонов.
*Запрещенная в России организация