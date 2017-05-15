В Венесуэле в ходе протестов погиб полицейский

Оппозиционные активисты во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

Оппозиционные активисты во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. Губернатор венесуэльского штата Карабобо Франсиско Амелиач сообщил в понедельник о гибели от пули снайпера сотрудника полиции в ходе массовых протестов оппозиции.

"Снайпер убил полицейского в Карабобо выстрелом в голову на Восточном шоссе, еще один полицейский был ранен", — написал Амелиач в своем микроблоге в Twitter. Губернатор обвинил в этом преступлении оппозицию, которая якобы провоцирует насилие в стране.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется уже от 40 до 46 человек.

В понедельник по всей Венесуэле идут организованные оппозицией акции протеста против политики властей. Ранее сообщалось о ранении нескольких манифестантов в районе города Валенсия в Карабобо. Портал Nacional информирует, что еще более 10 человек были также ранены в городе Колон штата Тачира.