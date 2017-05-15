СМИ сообщили о слежке экс-сотрудника СБУ за собеседниками Шеремета

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко в прошлом году выполнял спецзадание и "засветился" у дома журналиста Павла Шеремета, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в СБУ.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

"Этот сотрудник (Устименко — ред.), выполнял в Киеве в 2016 году специальное задание и засветился на камеру у дома Павла Шеремета. Но он не осуществлял наружное наблюдение за самим журналистом — такой задачи поставлено не было. Скажем так, это было сопутствующим заданием. Интересовали контакты Павла Шеремета — деятельность добровольческих структур МВД, с которыми общался журналист. Но, конечно же, вряд ли он имел какое-то отношение к убийству. Если бы имел, то после первого же контакта с журналистами, которые его вычислили, он бы исчез навсегда", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в тот вечер Шеремет как раз встречался с представителями "Азова". "В управлении Устименко не появлялся уже несколько месяцев. Вполне возможно, что после начала скандала его могли уволить задним числом. Такие чудеса сейчас часто бывают в СБУ. Сотрудника могут даже не поставить в известность. Но есть и второй вариант — могли уволить и приказать "потеряться" на некоторое время. То есть уволили задним числом с согласия самого Устименко — ему дали "золотой" зонтик, трудоустроив на хорошем месте в другом ведомстве. Если история с наружным наблюдением за журналистом или его "контактерами" выплывет на поверхность во всех подробностях, то у начальства могут быть проблемы. Дело в том, что службу интересовали контакты Шеремета в "Азове" и других добробатах," — говорится в сообщении.

По информации "Страны", Устименко до недавних пор служил в Департаменте оперативного документирования СБУ или, сокращенно — ДОД. Кроме Устименко возле дома Шеремета могли быть его коллеги из этого же ведомства. Дело в том, что по правилам Департамента оперативного документирования СБУ наружное наблюдение никогда не осуществляется в одиночку. То есть, другие "наружники" просто остались за кадром видеокамер наружного наблюдения.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.