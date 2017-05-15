Меркель заявила, что Германия и Франция готовы к совместной работе

БЕРЛИН, 15 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия и Франция намерены придать новую динамику двустороннему сотрудничеству, от совместной работы над европейскими внутренними темами до поддержки еврозоны и политики в области безопасности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине.

"Конкретно мы говорили о трех больших темах, на которые продолжили говорить за обедом, по которым мы хотим сотрудничать. Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это… новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях… Во-вторых, мы договорились о новом развитии наших двусторонних отношений,… мы можем дать этому новую динамику, поэтому мы еще в июле проведем германо-французский совет министров после (парламентских) выборов во Франции, чтобы представить двусторонние проекты, которые могут придать новый толчок отношениям. И мы договорились, что составим, хотим составить "дорожную карту" для среднесрочной перспективы ЕС", — сказала Меркель.

По словам канцлера, речь идет о том, "как мы можем усилить существующую еврозону", например, за "счет немецко-французских проектов в области налогообложения". Меркель добавила, что "сотрудничество в области безопасности также будет продолжено".