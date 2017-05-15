Макрон заявил о подготовке франко-немецкой дорожной карты по Европе

Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции. Архивное фото

Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. МАКРОН ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С МЕРКЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ БУДЕТ СОЗДАНА ФРАНКО-НЕМЕЦКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ЕВРОПЕ