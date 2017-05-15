При взрыве в Бангкоке пострадали два человека

Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото

Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото

БАНГКОК, 15 мая — РИА Новости. Две гражданки Таиланда получили легкие ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства малой мощности в районе Национального театра Таиланда в историческом центре Бангкока, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Взрыв произошел около 20.30 в понедельник (16.30 мск) у здания театра, расположенного в непосредственной близости от Главной площади города ("Санам Луанг"), обеим пострадавшим немедленно оказали медицинскую помощь в медицинском пункте находящейся неподалеку воинской части.

Полицейские и военные группы разминирования оцепили район и проводят тщательную проверку на случай наличия других взрывных устройств, говорится в сообщении.

Следственным органам пока неизвестно, кем было заложено взрывное устройство, представлявшее собой обрезок пластиковой трубы, начиненный взрывчатым веществом, сообщает издание.