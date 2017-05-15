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Новый премьер Франции может быть временной фигурой, считает эксперт

19:2715.05.2017
(обновлено: 19:30 15.05.2017)
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© AFP 2017 / Joel Saget Вновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар ФилиппВновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© AFP 2017 / Joel Saget

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп является выходцем из круга, близкого президенту Эммануэлю Макрону, однако кандидатура Филиппа может быть временной в случае, если президентское движение не удержит большинство в парламенте, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгения Обичкина.

Мэр города Гавр Эдуард Филипп, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Кто такой Эдуард Филипп и почему Макрон назначил его премьером

Макрон в понедельник назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа — служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон в день своей инаугурации в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон в день своей инаугурации в Париже

Временный премьер-министр

"Что касается премьер-министра, это интересная достаточно фигура. Во-первых, он может вполне быть очень временным, рабочим премьер-министром, потому что после парламентских выборов совсем не факт, что "En Marche!" ("Вперед" — ред.), то есть президентское движение, одержит убедительную победу и сможет сформировать правительство, и поэтому именно этот премьер-министр останется", — сказала Обичкина РИА Новости.

Вновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп и бывший премьер-министр Бернар Казенев в Париже. 15 мая 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Эксперт: Макрон выбрал "подходящую фигуру" на должность премьера Франции

Кроме того, эксперт подчеркнула, что в случае, если не будет стойкого президентского большинства, возникнет необходимость формировать коалиционное правительство, или если большинство в парламенте завоюют оппозиционные силы, то кандидатура Филиппа как премьер-министра может не пройти. Таким образом, "не исключено, что новое парламентское большинство, если оно станет оппозиционным президенту, к примеру, оно тогда предложит собственную кандидатуру", отмечает эксперт.

Три мечты нового премьера

По словам Обичкиной, "Эдуар Филипп интересен тем, что он является человеком из круга, близкого Макрону".

"Он "энарх", то есть выпускник Национальной школы администрации Франции, из которой вышел и Макрон. Это сплоченная корпорация однокашников, многие из которых завязывают дружественные связи, друг другу помогают и которые друг на друга полагаются. Они составляют верхний уровень французской администрации, министерств, различных ведомств, префектур, министерств иностранных дел, и, кроме того, после службы на государство они очень часто идут в верхние эшелоны частных компаний. Из этого круга вышел и Эдуар Филипп", — сказала Обичкина.

Эксперт отметила интересное политическое и личное прошлое Филиппа. "Его родители — школьные учителя французского языка, сестра тоже работает в школе. Больше всего на свете он хотел уехать из родного города в Париж, не быть школьным учителем французского языка и заняться политикой", — добавила она. По словам эксперта, "все три мечты свои он исполнил".

Мануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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"Макрон — подлец без границ". Перебранка Вальса

Политическую карьеру Филипп начинал "слева", отметила Обичкина. "Вообще его дед был коммунистом, а сам он, будучи студентом,… входил в политический клуб сторонников Мишеля Рокара — это один из деятелей правого крыла Социалистической партии Франции, который был премьер-министром при (президенте) Франсуа Миттеране и который олицетворял собой то течение, которое очень близко Макрону. Это течение американизированных и либерально настроенных в экономике левых политиков, которые при этом придерживаются левых социальных ценностей: солидарность, толерантность и так далее. Вот к этому кругу относился Эдуар Филипп", — сказала эксперт.

Затем, по словам эксперта, Филипп некоторое время состоял в Соцпартии, а после победы голлиста Жака Ширака на президентских выборах перешел к голлистам (сторонникам политической идеологии, основанной на идеях и действиях генерала Шарля де Голля, и отстаивающим национальную независимость Франции от любой иностранной державы — ред.), был близок к Алену Жюппе (бывшему премьер-министру Франции).

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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По ее словам, выбор кандидатуры голлиста Филиппа на пост премьера "означает стремление (Макрона) объединить Францию, как он и обещал, превратить голлистов из партии, которая могла бы быть оппозиционной движению Макрона, в партию, которая может и на парламентских выборах, и потом в правительстве сотрудничать с ним".

Эксперт также предположила, что формирование кабинета министров будет происходить "примерно из той же плеяды "энархов", лично известных Макрону".

Внешняя политика

"Что касается политики внешней, то ее будет направлять Эммануэль Макрон. Он делает ставку на европейское строительство, на усиление франко-германской пары и внутри франко-германской пары на усиление роли Франции, потому что (предшественник Макрона Франсуа) Олланд во многом вынужден был следовать за Меркель. Макрон хочет поменять это соотношение", — подчеркнула Обичкина.

По ее словам, "это политика европейская, евроатлантическая, и эта политика направлена на усиление роли Франции в этом евроатлантическом ансамбле и в Европе".

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