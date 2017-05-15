В США при ДТП с автобусом пострадали 30 человек

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автобус с детьми перевернулся в американском штате Мэриленд в понедельник, 30 человек получили ранения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени к югу от округа Сесил. По данным полиции, в автобусе, помимо водителя, находились 26 детей и трое сопровождавших. Данных о погибших не поступало. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

В результате аварии движение на автомагистрали было частично нарушено. Причина ДТП выясняется.