Во Франции россиянина осудили за подделку одного из самых дорогих вин мира

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Суд во французском Дижоне приговорил к двум годам тюремного заключения россиянина, который обвинялся в подделке бургундского вина Romanée Conti — одного из самых дорогих в мире, передает телеканал France Info.

Расследование дела началось в 2012 году, когда виноградарское хозяйство Romanée Conti подало жалобу в связи с поступлением на международный рынок контрафактной продукции, имитирующей элитный напиток.

Экспертиза показала, что злоумышленники просто разливали в бутылки с этикетками Romanée Conti низкокачественное вино. Всего с 2012 по 2014 год было продано более 400 поддельных бутылок.

По данным телеканала, российский фигурант процесса Александр Югов (Alexandre Iugov) был приговорен к четырем годам тюремного заключения, в том числе к двум из них условно. Отмечается, что он уже отбыл в предварительном заключении более полутора лет. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 150 тысяч евро и пятилетний запрет на занятие коммерческой деятельностью. Двое сообщников россиянина из Италии ранее уже были осуждены в Швейцарии в рамках того же дела.

Ущерб, нанесенный хозяйству Romanée Conti в результате действий мошенников, оценивается в два миллиона евро.