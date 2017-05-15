Писатель 10 лет создавал в Paint иллюстрации к собственной книге

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский писатель Патрик Хайнс потратил десять лет на создание иллюстраций к собственной книге о детском лагере в программе Microsoft Paint. Результат его творчества опубликован на портале Imgur.

По словам автора, он не умеет пользоваться более современными графическими редакторами и поэтому воспользовался простейшим из них. Молодому человеку приходилось рисовать по ночам, совмещая творчество с работой в регистратуре больницы.

Хайнс отмечает, что стремился максимально прорабатывать все детали. Для тех, кто сомневается возможности создания подобных рисунков в Paint, писатель также опубликовал подробный процесс создания работ и эскизы к ним.